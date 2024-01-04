Angelino'dan Okan Buruk ve Dursun Özbek'e gönderme! Beğendiği tweet'ler olay oldu Galatasaray'a resmi olarak veda etmeye hazırlanan Angelino'nun beğendiği tweet'ler dikkat çekti.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'ten kiralayıp gözden çıkardığı Angelino, kendisine yeni kulüp arıyor.

Parçalı formayla 19 maça çıkan ve 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesine 1 maç kalan deneyimli sol bekin sarı-kırmızılı takımla maça çıkması beklenmiyor.

Bonservisi Alman ekibinde bulunan 26 yaşındaki futbolcuya Avrupa'nın üst düzey 5 liginden şu ana kadar 2 teklif geldiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Türkçe tweetleri beğendi

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen 27 yaşındaki sol bekin yönetimi hedef alan tweetleri beğenmesi sosyal medyada çok tartışıldı.

Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın altına gelen bir yorumu beğenen Angelino, Dursun Özbek'in de sol bek aradığına dair bir haberi beğenerek taraftarın tepkisini çekti.