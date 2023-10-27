Angelino'nun opsiyonu için yalnızca 5 maç kaldı! Son şampiyon Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak şu ana kadarki performansıyla öne çıkamayan Angelino'nun satın alma opsiyonunun dolmasına 5 maç kaldı.

ensonhaber.com

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 18 maça çıkan ve yalnızca Bayern Münih'e yenilen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde teknik direktör Okan Buruk'un özel isteği doğrultusunda Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den 1.5 milyon Euro kiralama ve 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kadroya katılan Angelino'nun geleceği belli oluyor.

Sözleşmesi devreye giriyor

26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu 20 maçta forma giymesi halinde devreye girecek.

Bayern Münih karşısında 15. kez forma giyen İspanyol isim, kiralık sözleşmesindeki maddeye çok yaklaştı.

Performansı soru işareti yarattı

Ancak sol bek oyuncusu, şu ana kadar sergilediği performansla teknik heyet ve yönetimi ikna edemedi.

Oyuncunun satın alma opsiyonuna iyice yaklaşılması nedeniyle de Okan Buruk'un Angelino'ya forma vermekte düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray formasıyla 1192 dakika sahada kalan ve 15 maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.