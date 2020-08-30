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    Angelo Sagal Denizlispor'da

    Denizlispor, Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2020 - 17:18
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    Angelo Sagal Denizlispor'da

    Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaştı.

    Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, bonservisi Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca’da bulunan ve geçen sezonu Juarez’de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu Angelo Sagal’ı transfer ettiğini duyurdu.

    Angelo Sagal Denizlispor da #1

    YARIN KENTE GELECEK

    Kulüp, transferi sosyal medya hesabından yaptığı ‘Hoş geldin Sagal’ paylaşımıyla açıkladı. Futbolcunun yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

    Şili Milli Takımı'nda 18 kez görev alan Sagal'ın son olarak Meksika Ligi'nde Pachuca forması giydiği ve yarın resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

    Angelo Sagal Denizlispor da #2

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