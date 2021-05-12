Ankara Barosu'ndan TFF'ye suç duyurusu

TFF’nin Süper Lig kulüplerine İtalyan kökenli hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi üzerine Ankara Barosu suç duyurusunda bulundu.

Süper Lig’de yer alan kulüplere İtalyan kökenli hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi halinde, ücretini karşılayacağını bildiren TFF yöneticileri hakkında Ankara Barosu suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

14 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aralarında TFF Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Hamit Altıntop, Erhan Kamışlı ve Servet Yardımcı’nın da yer aldığı 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Ankara Barosu, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu girişimi, Avukatlık Kanunu’nun 35. ve 48. Maddelerine ve aynı zamanda TCK’nın 257. Maddesine aykırı olduğundan, ilgililer hakkında kamu davası açılması istemi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmuştur” ifadelerine yer verdi.



