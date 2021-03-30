Ankara Demirspor'dan TFF'ye şampiyonluk başvurusu

Ankara Demirspor, 1947'de elde edilen şampiyonluğun kabul edilmesi için TFF’ye başvuruda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya bir çıkarma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1959 yılından önce şampiyon olan Ankara ekiplerinin başkanlarıyla bir araya gelmişti.

Yapılan bu toplantının ardından Ankara Demirspor Kulübü, 1947 yılında kazandıkları şampiyonluğun kabul edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

"BAŞVURUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF’ye başvurumuzu gerçekleştirdik."

Taraftarımıza saygı ile duyurulur.

Ali Koç, 1959 öncesi şampiyon olan kulüplerin başkanlarıyla görüştü HABERİ