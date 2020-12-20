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    Ankara derbisinde kazanan çıkmadı

    Süper Lig'de 13. haftada Başkent derbisi oynandı. Gençlerbirliği ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 15:33
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    Ankara derbisinde kazanan çıkmadı

    Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı. Başkent derbisi önemli anlara sahne oldu.

    KARŞILIKLI GOL 1 PUANI GETİRDİ

    Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği 58. dakikada Berat Özdemir'in golüyle öne geçerken, 74'te Saba Lobzhanidze skora dengeyi getirdi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Murat Yıldırım, altı pas içindeki Berat'a 'al da at' dercesine pasını verdi. Berat da topu filelere gönderdi. Emre Güral'ın ara pasında topla buluşan Saba Lobzhanidze de son sözü söyledi.

    Ankara derbisinde kazanan çıkmadı #1

    GÖKHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Gençlerbirliği'nde oyuna 93. dakikada oyuna giren Gökhan Altıparmak, 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 12 puana çıkarken, Ankaragücü de 9 puana yükseldi. Son iki maçından galibiyetle ayrılan iki takım da yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

    Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Ankara derbisinde kazanan çıkmadı #2

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