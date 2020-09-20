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Ankara derbisinde kazanan Keçiörengücü
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü ve Ankaraspor derbisi oynandı. Mücadeleyi ev sahibi Keçiörengücü Burak ve Cem'in golleriyle kazandı.
- Haber Merkezi
- 20.09.2020 - 16:02
TFF 1. Lig'in 2. haftasında başkent temsilcileri Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor karşı karşıya geldi.
KEÇİÖRENGÜCÜ LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelenin 34. dakikasında Keçiörengücü'nde Burak Aydın penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmada ilk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Keçiörengücü, 72. dakikada Cem Ekinci'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadele Keçiörengücü'nün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 6 puanla (maç fazlasıyla) liderlik koltuğuna oturdu. Ankaraspor ise 3 puanla 10. sırada yer alıyor.
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor'a konuk olacak. Ankaraspor ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.