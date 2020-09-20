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    Ankara derbisinde kazanan Keçiörengücü

    TFF 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü ve Ankaraspor derbisi oynandı. Mücadeleyi ev sahibi Keçiörengücü Burak ve Cem'in golleriyle kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 16:02
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    Ankara derbisinde kazanan Keçiörengücü

    TFF 1. Lig'in 2. haftasında başkent temsilcileri Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor karşı karşıya geldi.

    KEÇİÖRENGÜCÜ LİDERLİK KOLTUĞUNDA

    Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelenin 34. dakikasında Keçiörengücü'nde Burak Aydın penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Karşılaşmada ilk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Keçiörengücü, 72. dakikada Cem Ekinci'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadele Keçiörengücü'nün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 6 puanla (maç fazlasıyla) liderlik koltuğuna oturdu. Ankaraspor ise 3 puanla 10. sırada yer alıyor.

    Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor'a konuk olacak. Ankaraspor ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

    Ankara derbisinde kazanan Keçiörengücü #1

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