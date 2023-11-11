Ankara Keçiörengücü, Bodrum deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtardı 1. Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

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1. Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Bodrum FK'nın golünü 48. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Muğla ekibinde Üzeyir Ergün ise 59. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

1 puanı Melih getirdi

Ankara Keçiörengücü'ne 1 puanı getiren golü ise 90+3. dakikada Melih İnan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK puanını 21'e Ankara Keçiörengücü ise 18'e yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta Bodrum FK, Adanaspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.