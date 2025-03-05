Ankara Keçiörengücü - Esenler Erokspor maçında kazanan yok

Haber Merkezi
1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Keçiörengücü'nün golleri 39. dakikada Francis Ezeh ve 85. dakikada Mame Diouf'tan geldi.
Konuk ekip Esenler Erokspor'un gollerini ise 73. dakikada Benhur Keser ve 90+1. dakikada Junior Fernandes kaydetti.
SERİLER SÜRÜYOR
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Esenler Erokspor ise ligde 4 maçtır galip gelememiş oldu.
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