Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki müsabakayı deplasman ekibi Keçiörengücü 2-0'lık skorla kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 81. dakikada Arda Şengül ile 83. dakikada Malaly Dembele kaydetti.
KEÇİÖRENGÜCÜ, PUANINI 51 YAPTI
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü, puanını 51'e yükseltti. İstanbulspor, 52 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.
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