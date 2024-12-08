Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor'u iki golle yıktı

Haber Merkezi
1. Lig'n 15. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Keçiörengücü oldu.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, EVİNDE KAZANDI
Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Erkan Develi ve 35. dakikada kendi kalesine Fatih Tultak attı. İstanbulspor'un tek golü 61. dakikada Fatih Tultak'tan geldi.
İSTANBULSPOR, 20 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Keçiörengücü, 24 puana yükseldi. İstanbulspor, 20 puanda kaldı.
Ankara Keçiörengücü, gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış