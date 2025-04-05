Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yı iki golle geçti

Haber Merkezi
1.Lig'in 32. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki müsabakayı konuk ekip Ankara Keçiörengücü, 2-1'lik skorla kazandı.
KEÇİÖRNGÜCÜ, İKİ GOLLE KAZANDI
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Mame Diouf ile 74. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti.
Manisa FK'nin tek golünü 41. dakikada Demba Diallo attı.
HASRET SONA ERDİ
Keçiörengücü, bu maçı kazanarak ligde 4 maç sonra galip geldi.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü, puanını 45 yaptı. Manisa FK, 37 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Manisa FK, Amed SK'yi ağırlayacak.
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