Ankara Keçiörengücü, Pendikspor deplasmanında 3 puanı kaptı
Haber Merkezi

1.Lig'in 27. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 48'de Eduart Rroca ile 74'te Okwuchukwu Ezeh kaydetti.

KEÇİÖRENGÜCÜ, PUANINI 41 YAPTI

Bu galibiyetin ardından Ankara ekibi Keçiörengücü, puanını 41'e yükseltti. Pendikspor, 37 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Esenler Erokspor'u konuk edecek. Pendikspor, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor