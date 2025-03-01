Ankara Keçiörengücü, Pendikspor deplasmanında 3 puanı kaptı

Haber Merkezi
1.Lig'in 27. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 48'de Eduart Rroca ile 74'te Okwuchukwu Ezeh kaydetti.
KEÇİÖRENGÜCÜ, PUANINI 41 YAPTI
Bu galibiyetin ardından Ankara ekibi Keçiörengücü, puanını 41'e yükseltti. Pendikspor, 37 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Esenler Erokspor'u konuk edecek. Pendikspor, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.
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