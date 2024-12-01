Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Ankara Keçiörengücü, 2-0'lık skorla kazandı.
KEÇİÖRENGÜCÜ, DEPLASMANDA KAZANDI
Karşılaşmada Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Malaly Dembele 63. dakikada Eduart Rroca attı.
Ankara Keçiörengücü, bu galibiyetle 21 puana ulaştı. Şanlıurfaspor, 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
Şanlıurfaspor, Amedspor deplasmanına gidecek.
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