Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'a 4 attı

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1. Ligi'nde 33. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakayı Ankara Keçiörengücü, 4-1'lik skorla kazandı.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, 4 GOLLE KAZANDI

Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 61. dakikada Eduart Rroca, 49'da Francis Ezeh ve 51. dakikada Mame Briam Diouf kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Uchenna Ogundu'dan geldi.

ŞANLIURFASPOR, 18. SIRADA

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 2. galibiyetini alan Keçiörengücü, 7. sıraya yükselerek play-off umutlarını sürdürdü. Şanlıurfaspor ise son 5 maçında 1 galibiyet alarak 37 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Keçiörengücü, İstanbulspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.