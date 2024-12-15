Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Ümraniye Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Keçiörengücü oldu.
KEÇİÖRENGÜCÜ, DEPLASMANDA KAZANDI
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Mame Diouf ve 83. dakikada penaltıdan Kristal Abazaj kaydetti.
Ümraniyespor'un tek golünü ise 16. dakikada Atalay Babacan attı.
ÜMRANİYESPOR, 22 PUANDA KALDI
Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü 27 puana yükselirken, Ümraniyespor 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor deplasmanda Amedspor'a konuk olurken, Keçiörengücü sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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