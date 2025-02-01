Ankara Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'a fark attı

Haber Merkezi

1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Ankara Keçiörengücü, 7-0'lık skorla kazandı.

KEÇİÖRENGÜCÜ, 7 ATTI

Başkent ekibinin gollerini; Malaly Dembele (2), Arda Şengül (2), Moustapha Camara, Francis Ezeh ve Görkem Bitin kaydetti.

ART ARDA 2. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde üst üste 2. maçını kazanmış oldu. Keçiörengücü, puanını 33'e çıkardı. Yeni Malatyaspor ise -21 puanda kaldı.

Ankara Keçiörengücü, gelecek hafta Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.