Ankara Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan'la yollar ayrıldı

AA
1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü'nde, Ersan Parlatan dönemi resmen sona erdi.
Başkent ekibi, Parlatan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Teknik direktörümüz Ersan Parlatan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
LİGDE SON 5 MAÇI KAZANAMADILAR
Sezona Parlatan ile başlayan Ankara Keçiörengücü, ligde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Ligde 5 maçtır kazanamayan Başkent ekibi, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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