Ankara Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan'la yollar ayrıldı

1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü'nde, Ersan Parlatan dönemi resmen sona erdi.

Başkent ekibi, Parlatan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Teknik direktörümüz Ersan Parlatan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.