Ankara Keçiörengücü'nde Tahsin Tam dönemi başladı

AA
1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Tahsin Tam oldu.
Başkent ekibinde dün görevine son verilen Ahmet Cingöz'ün yerine Tahsin Tam getirildi.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Ankara Keçiörengücümüz teknik direktör Tahsin Tam ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz.
Keçiörengücü, 13. sırada
Ankara Keçiörengücü, 21 haftanın geride kaldığı 1. Lig'de 23 puanla 13. sırada yer alıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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