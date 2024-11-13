Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Erkan Sözeri!

AA & Ensonhaber

1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü'nde yeni bir dönem başladı.

Başkent ekibinde görevine son verilen teknik direktör Ersan Parlatan'ın yerine Erkan Sözeri getirildi.

"TAKIMIMIZLA BİRLİKTE BAŞARILI SEZONLAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek şöyle denildi:

Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz.

Ankara Keçiörengücü, 12 haftanın geride kaldığı ligde 15 puanla 14. sırada yer alıyor.