Ankaragücü: 1 personelin daha koronavirüs testi pozitif

Ankaragücü, Galatasaray maçı öncesi 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ankaragücü, Galatasaray maçı öncesi 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

VAKA SAYISI 8 OLDU

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Başkent ekibi geçtiğimiz günlerde 7 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.