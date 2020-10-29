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    Ankaragücü: 1 personelin daha koronavirüs testi pozitif

    Ankaragücü: 1 personelin daha koronavirüs testi pozitif

    Ankaragücü, Galatasaray maçı öncesi 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 17:01
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 17:50
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    Ankaragücü, Galatasaray maçı öncesi 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    VAKA SAYISI 8 OLDU

    Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Başkent ekibi geçtiğimiz günlerde 7 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

    Ankaragücü: 1 personelin daha koronavirüs testi pozitif #1

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