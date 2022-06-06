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    Ankaragücü, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı

    Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Ankaragücü, 11 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.
    • 06.06.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 14:28
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    Ankaragücü, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı

    Ankaragücü 1.Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan takımların arasında yer aldı.

    Lige yükselen Ankara ekibi transfer çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar neticesinde 11 oyuncu ile yollar ayrıldı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Erdem Özgenç'in yanı sıra Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Akın Alkan, İshak Çakmak, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, Tiago Pinto, Aatif Chahechouhe, Geraldo ve Cem Ekinci'nin yeni sezon planlamasına göre kadroda olmayacakları belirtildi.

    Kulüp açıklaması

    Açıklamada, "1. Lig 2021-2022 sezonunda ortaya koydukları tüm emek ve hizmetleri için futbolcularımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verildi.

    Ankaragücü, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı #1


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