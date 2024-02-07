Ankaragücü, Ali Kaan Güneren'in sözleşmesini yeniledi

AA & Ensonhaber
Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü, 3 sezondur takımda forma giyen Ali Kaan Güneren ile yola devam dedi.
Başkent ekibi, orta saha oyuncusunun mukavelesini 3 yıl uzattı.
Sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilendiği belirtildi.
Ali Kaan'ın imza törenine Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Buğra Tanık'ın katıldığı aktarıldı.
Bu sezon 24 maçta oynadı
Ankaragücü'ne 2020-2021 sezonunun ara transfer döneminde gelen Ali Kaan, bu sezon 24 resmi maçta forma giyip 2 gol kaydetti.
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