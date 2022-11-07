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    Ankaragücü - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde Amedspor'u konuk edecek. Ankaragücü - Amedspor maçının detayları netleşti. İşte zorlu maçın merak edilenler..
    • 07.11.2022 - 18:49
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    Ankaragücü - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 2. Lig Beyaz grup ekiplerinden Amedspor'u konuk edecek. Maçın detayları merak ediliyor.

    Futbolseverler Ankaragücü ile Amedspor arasında oynanacak maç hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı. Tek maç eleme üzerinden oynanacak maçın rövanşı olmayacak.

    Peki Ankaragücü ile Amedspor'un karşı karşıya geleceği maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Ankaragücü - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Ankaragücü - Amedspor maçı ne zaman oynanacak?

    Ankaragücü - Amedspor Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 8 Kasım Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.


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