Ankaragücü, Başakşehir'i iki golle geçti

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ankaragücü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla kazandı.
Ankaragücü, 7 hafta sonra galip geldi
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri; 57. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 67. dakikada Ali Sowe attı. Başakşehir'in tek golü 80. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.
Ankaragücü, bu galibiyetle birlikte ligde 7 hafta sonra kazandı. Başakşehir, 3 maç sonra kaybetti.
Başakşehir, Beşiktaş'la karşılaşacak
Bu sonucun ardından Ankaragücü, ligde 33 puana yükseldi. Başakşehir ise 42 puanda kaldı.
Ankaragücü, milli aranın ardından Antalyaspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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