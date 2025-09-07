Ankaragücü Başkanı açıkladı: Mahalle kasabına 8 milyon TL'lik borç çıktı

Bir dönem Süper Lig'in gediklilerinden olan ve şu anda TFF 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde, işler yolunda gitmiyor.

Son olarak kulüp başkanı Ercüment Tekin, kulübün mali sıkıntılarını gözler önüne seren çarpıcı bir açıklama yaptı.

MAHALLE KASABINA 8 MİLYON TL BORÇ

Yerel tedarikçilerle yaşanan borç krizini gündeme taşıyan Tekin'in sözleri, büyük yankı uyandırdı.

Tekin, kulübün bir mahalle kasabına tam 8 milyon TL borcu olduğunu duyurdu.

"İCRA GÖNDERMEYE KALKMASINLAR"

Tekin, “Ankaragücü Kulübü’ne, ister manav, ister kasap, ister tedarikçi olsun; hiç kimse icra göndermeye kalkmasın. Eğer böyle bir girişim olursa, resmi hesaptan isim isim herkesi açıklarım. Gerekirse tüm cezaları göze alırım. Bizi köşeye sıkıştırmaya çalışmasınlar.” ifadelerini kullandı.

"12 MİLYON LİRA İŞLEM HACMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ: 4 MİLYONU ÖDENMİŞ"

Başkan Tekin ayrıca, "Bildiğiniz mahalle kasabına 12 milyon lira gibi bir işlem hacmi gerçekleştirilmiş. 4 milyonu ödenmiş 8 milyonu borç olarak yazılmış. Düşünün Ankaragücü'nden 8 milyon lira alacağı var ve ayakta durabiliyor" şeklinde konuştu.

Başkan Tekin'in 8 milyonluk kasap harcaması açıklaması Ankaragücü taraftarının tepkisine neden olurken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.