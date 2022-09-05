Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Olayları biz başlatmadık

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Beşiktaş maçının bitiminde yaşanan olaylarla ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Olayları Beşiktaşlı Oğuzhan başlattı"

Canlı yayında konuşan Ankaragücü Faruk Koca "Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün maç sonu bize küfür etti. Birçok kişi şahit. Yayıncı kuruluşa da sordular. Yedek kulübesine ve hocaya küfür etti." dedi.





"Verilen penaltı zorlama"

Sözlerine devam eden Faruk Koca "Ankaragücü-Beşiktaş maçı gergin geçer, hassas olmak gerekir. Orantısız kararlarla bu hale gelmesinin sebebi maalesef hakemdir. Taraftarın tepkisinden dolayı, hem Beşiktaşlı oyuncular hem de Ankaragüçlü oyuncular gergin bir ortam oluşturdu. Verilen penaltı zorlama penaltı, hakem olayların sebebidir. Taraftarın bu hareketini tabii ki kınarız. Yorumcular olayın sonucuna bakarak değerlendirme yapıyor." ifadelerini kullandı.





"Beşiktaş'tan özür dileriz"

Faruk Koca "Beşiktaş Kulübü'nden özür dileriz. Beşiktaş'ın ne suçu var? Ahmet Nur Çebi, benim nasıl biri olduğumu bilir, o konuda sorun yok. Ortalık sakinleştikten sonra haklı olduğumuzu göreceksiniz. Beşiktaş da özür dileyecektir." dedi.



