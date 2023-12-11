Ankaragücü Başkanı Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı

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Süper Lig’in 15. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Çekişmeli geçen mücadele 1-1 berabere biterken, 2 takım da maçın 2. yarısında 10 kişi kaldı.
Ankaragücü Başkanı, hakem Meler'e saldırdı
Karşılaşmanın ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumrukladı.
Neye uğradığını şaşıran hakem Meler'in gözü şişerken, kendisini futbolcular sahadan uzaklaştırdı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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