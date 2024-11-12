Ankaragücü Başkanı'ndan Faruk Koca açıklaması

İHA

Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, kulübün eski başkanı Faruk Koca'nın 3 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"TEMİZ FUTBOLUN ÖNEMİNE İNANDIK"

Fırat, şu ifadeleri kullandı:

Ankaragücü camiası olarak her zaman hukukun üstünlüğüne ve temiz futbolun önemine inandık. Gerek kulüp gerekse camia olarak her zaman bu anlayışımızı muhafaza ettik. Bugün olduğu gibi daha önceki yönetimlerimizde hep bu şuurla hareket etti. Kulübümüzün 3 yıl başkanlığını yapan, Türk futboluna maddi ve manevi birçok katkılar sunmuş Faruk Koca başkanımız, bu anlamda kulübümüzün örnek şahsiyetlerindendir. Kamuoyunun hatırlayacağı üzere hakem kararları ve tahriklerinin neredeyse her hafta tartışıldığı, taraftarların sinir uçları ile oynandığı bir ortamda, önceki dönem kulüp başkanımız Faruk Koca verdiği fevri tepki sonrası sorumlu davranarak amasız, gerekçesiz kulüp başkanlığımızdan istifa etmişti. Oluşturulan kamuoyunun tek taraflı hedefi haline getirilmiş, yine de sağduyulu bir tavır sergilemişti.

"CEZAYI İYİ NİYETLE OKUMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Faruk Koca'nın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Fırat, şunları dedi: