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Ankaragücü-Beşiktaş - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 18:53
- Güncelleme : 24.12.2020 - 19:18
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6' Ankaragücü Emre Güral ile geldi. Beşiktaş savunmasının pas hatasında Emre Güral ceza sahasının dışından şutunu direkt kaleye gönderdi ancak top auta çıktı.
3' Çekici'nin sol serbest vuruşunda Larin topu kornere gönderdi. Devamında kornerin ardından Beşiktaş lehine faul düdüğü çaldı.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada kayıp yaşamak istemiyor.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Çekiçi, Saba, Börven
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar