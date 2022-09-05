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    Ankaragücü - Beşiktaş maçında bıçak iddiası

    Ankaragücü - Beşiktaş maçında bıçak iddiası

    Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya atlayan taraftarın üzerinde bıçak olduğu iddia edildi.
    • 05.09.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 12:50
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ın gollerini 30'da Muleka, 35'te Dele Alli, 74'te penaltıdan N'Koudou; Ankaragücü'nün gollerini ise 26 ve 47'de Beridze kaydetti.

    Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise skandal yaşandı. Bir Ankaragücü taraftarı, tribünden atlayarak orta sahaya kadar geldi ve Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

    Ankaragücü - Beşiktaş maçında bıçak iddiası #1

    Josef kırmızı gördü

    Güvenlik görevlilerinin müdahale edemediği şahsı, Josef de Souza etkisiz hale getirdi. Josef, saldırgana müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart gördü.

    Ankaragücü - Beşiktaş maçında bıçak iddiası #2

    Bıçak iddiası

    Saldırının ardından sporseverler TFF'ye ve güvenlik görevlilerine tepki gösterirken, "Ya elinde bıçak olsaydı?" yorumları yapıldı.

    Kısa bir süre sonra ise, saldırganın üstünde gerçekten bıçak olduğu, koşarken düşürdüğü ve Ankaragücü futbolcusunun güvenlik görevlisine teslim ettiği iddia edildi.

    Ankaragücü - Beşiktaş maçında bıçak iddiası #3

    Ankaragücü - Beşiktaş maçında bıçak iddiası #4(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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