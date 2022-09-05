Petrol
95.32
2.47%
Euro
18.0883
-0.17%
Dolar
18.224
0.13%
Altın
1.002
-0.02%
Borsa
3288
0.00%
Bitcoin
362.436
0.14%
BTXN Coin
5.17
4.86%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri

    Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşanan olayların görüntülerini sizler için derledik.
    • 05.09.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş, Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti ve 13 puana ulaşarak liderlik koltuğunu Konyaspor'dan devraldı.

    Siyah-beyazlıların gollerini Muleka, Dele Alli ve penaltıdan N'Koudou atarken Başkent ekibinin Beridze ile bulduğu sayılar, puan için yeterli olmadı.

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #1

    Gergin maç

    Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk maçtan da puansız ayrıldı.

    12 maçtır 3 puana hasret kalan ve 1 puanla ligin son sırasında yer alan Ankara temsilcisinde gerginlik hat safhaya ulaştı, maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #2

    Salih Uçan'a uçan tekme

    Mete Kalkavan'ın son düdüğü çalmasının ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun ve Salih Uçan'a uçan tekme attı, Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya çalıştı.

    Araya giren futbolcular olayın büyümesini önledi, güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkardı.

    Olaylar sırasında bir taraftarla tartışan Josef de Souza ise kırmızı kart gördü.

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #3

    Yedek kulübesi de karıştı

    Gelişen olaylar esnasında Ankaragücü teknik ekibinden bir kişi de Beşiktaş yedek kulübesiyle gergin anlar yaşadı.

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #4

    Taraftarın sahaya atladığı an

    Maçın bitmesiyle sahaya atlayan taraftarın görüntüsü sosyal medyaya düştü. En az 4 metrelik bir atlama gerçekleştiren taraftar, görenleri şaşkına çevirdi.

    Ankaragücü - Beşiktaş maçında taraftarın sahaya atladığı an İZLE

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #5

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #6

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #7

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #8

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #9

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #10

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #11

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #12

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #13

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #14

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #15

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #16

    Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri #17


    İlginizi Çekebilir

    Büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi
    3. Sayfa

    Büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi

    Filyos sahilinde hortum meydana geldi
    İç Haber

    Filyos sahilinde hortum meydana geldi

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir