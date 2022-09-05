Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayların görüntüleri

Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşanan olayların görüntülerini sizler için derledik.

Beşiktaş, Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti ve 13 puana ulaşarak liderlik koltuğunu Konyaspor'dan devraldı.

Siyah-beyazlıların gollerini Muleka, Dele Alli ve penaltıdan N'Koudou atarken Başkent ekibinin Beridze ile bulduğu sayılar, puan için yeterli olmadı.

Gergin maç

Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk maçtan da puansız ayrıldı.

12 maçtır 3 puana hasret kalan ve 1 puanla ligin son sırasında yer alan Ankara temsilcisinde gerginlik hat safhaya ulaştı, maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Salih Uçan'a uçan tekme

Mete Kalkavan'ın son düdüğü çalmasının ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun ve Salih Uçan'a uçan tekme attı, Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya çalıştı.

Araya giren futbolcular olayın büyümesini önledi, güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkardı.

Olaylar sırasında bir taraftarla tartışan Josef de Souza ise kırmızı kart gördü.

Yedek kulübesi de karıştı

Gelişen olaylar esnasında Ankaragücü teknik ekibinden bir kişi de Beşiktaş yedek kulübesiyle gergin anlar yaşadı.

Taraftarın sahaya atladığı an

Maçın bitmesiyle sahaya atlayan taraftarın görüntüsü sosyal medyaya düştü. En az 4 metrelik bir atlama gerçekleştiren taraftar, görenleri şaşkına çevirdi.

Ankaragücü - Beşiktaş maçında taraftarın sahaya atladığı an İZLE