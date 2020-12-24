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    Ankaragücü-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 17:59
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 18:05
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    Ankaragücü-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada kayıp yaşamak istemiyor.

    Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Çekiçi, Saba, Börven

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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