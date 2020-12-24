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Ankaragücü-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 17:59
- Güncelleme : 24.12.2020 - 18:05
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada kayıp yaşamak istemiyor.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Çekiçi, Saba, Börven
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar