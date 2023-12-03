Ankaragücü - Beşiktaş - CANLI SKOR

ensonhaber.com
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
2' Beşiktaş'ta Muleka sakatlık yaşadı. Sağlık ekibi oyun alanında.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadele BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mert, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Amir, Salih, Gedson, Zaynutdinov, Muleka Aboubakar
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış