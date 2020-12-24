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    Ankaragücü-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 08:35
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    Ankaragücü-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada kayıp yaşamak istemiyor.

    Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Ankaragücü

    Friedrich
    Kitsiou
    Sarlija
    Erdi
    Pinto
    Atakan
    Lobzhanidze
    El Hadji
    Lukasik
    Endri
    Börven

    Beşiktaş

    Ersin
    Rosier
    Welinton
    Vida
    Rıdvan
    Josef
    Atiba
    Ghezzal
    Mensah
    N'Koudou
    Aboubakar

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