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Ankaragücü-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 08:35
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada kayıp yaşamak istemiyor.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü
Friedrich
Kitsiou
Sarlija
Erdi
Pinto
Atakan
Lobzhanidze
El Hadji
Lukasik
Endri
Börven
Beşiktaş
Ersin
Rosier
Welinton
Vida
Rıdvan
Josef
Atiba
Ghezzal
Mensah
N'Koudou
Aboubakar