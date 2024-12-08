Ankaragücü, Boluspor deplasmanında üç puanı kaptı

Haber Merkezi

1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Boluspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü 3-2'lik skorla kazandı.

ANKARAGÜCÜ, SON DAKİKADA GÜLDÜ

Ankaragücü, 3. dakikada Kevin Varga ve 27. dakikada Renaldo Cephas ile 2-0'ı buldu. Boluspor, 35. dakikada Hüsamettin Yener ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip Jefferson'un 52. dakikada penaltıdan attığı golle 2-2'yi buldu.

Ankaragücü, Dorin Rotariu'nun 90. dakikada attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

BOLUSPOR, 21 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Ankaragücü, 23 puana yükseldi. Boluspor, 21 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Ankaragücü, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Boluspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.