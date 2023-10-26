Ankaragücü, 'Cumhuriyet Balosu' düzenledi Başkent temsilcisi Ankaragücü, katılımı yoğun olduğu bir otelde 'Cumhuriyet Balosu' gerçekleştirdi.

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DHA

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı sebebiyle 'Cumhuriyet Balosu' düzenledi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen baloya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, teknik direktör Emre Belözoğlu, kulüp yöneticileri, kulüp üyeleri, futbolcular ile iş, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Baloda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Cumhuriyet Balosu düzenlemenin en fazla Ankaragücü'ne yakıştığını belirterek, şunları dedi:

Ankaragücü 113 yıllık asırlık bir kulüp. Cumhuriyet'in kuruluşuna katkı sağlamış ve bedel ödemiş bir kulüp. İmalat-ı Harbiye'nin mensupları ve bu kulübün kurucuları, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş, savaşmış ve onların babaları savaşta şehit olmuş. O süreç de Cumhuriyet'e kadar gelmiş. Bu gün 85 milyon Cumhuriyet mensubu olarak ülkemizde huzur ve barış içerisinde yaşıyorsak, bu o gün İmalat-ı Harbiye mensuplarının verdiği mücadelenin eseridir.

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

Teknik direktör Emre Belözoğlu da Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ankaragücü gibi bir kulübün teknik direktörü olmanın çok büyük bir şeref olduğunu söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ülkemizin bütün halinde yaşamasında, fikri ve vicdanı hür nesiller olarak yaşamamızın sebebi cumhuriyettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz bize bu cumhuriyeti emanet ettiler. Her Türk vatandaşı gibi bize de onu yaşatmak, sahip çıkmak ve korumak düşer.

"Maç maç bakacağız"

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını dolduracağı 29 Ekim 2023 tarihinde Eryaman Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk edeceklerini ifade eden Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Muhteşem bir karşılaşma olacak. Tarihe baktığınızda çok güzel br eşleşme. Güzel bir maç olacak. Onların da acil puana ihtiyacı var. Son hafta beklemediğimiz bir skor aldık ama futbolda bunlar var. Geldiğimiz günden beri oyuncu grubumuzla çok iyi çalışıyoruz. İyi ve karakterli bir oyuncu grubumuz var. Arkadaşlarımızla beraber geldiğimiz gün verdiğimiz sözün arkasında durarak en iyi şekilde çalışacağız. İnşallah verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz biz sezon sonunu hep beraber yaşarız. Maç maç bakacağız, zor bir maç. Geçen haftanın bir nebze dersini çıkarmış bir takım olarak sahada olmaya çalışacağız.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)