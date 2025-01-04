Ankaragücü, derbide Ankara Keçiörengücü'nü iki golle geçti

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1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Ankaragücü 2-0'lık skorla kazandı.

ANKARAGÜCÜ, 2 GOLLE GÜLDÜ

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 39 ve 55. dakikalarda Renaldo Cephas kaydetti. Bu sezon 9. golünü kaydeden Jamaikalı forvet, 1 de asist yaptı.

Kemal Özdeş'in öğrencileri bu sonuçla ligde 2 maç sonra galip geldi. Keçiörengücü ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 27

Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 27'ye yükseltti ve Keçiörengücü ile aynı puana geldi.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Amed FK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü ise Kocaelispor ile karşılaşacak.