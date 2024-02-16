Ankaragücü: Emre Belözoğlu, zor zamanda camiayı sahiplendi Ankaragücü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Emre Belözoğlu'nun kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi. Bal, genç çalıştırıcının zor dönemde takımı sahiplendiğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Ankaragücü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Süper Lig'de 18 Şubat Pazar günü Galatasaray'la oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Göreve kısa bir süre önce gelen Yılmaz Bal, AA muhabirine transfer dönemini ve takımdaki son durumu değerlendirdi.

"Taraftarımıza Galatasaray karşısında güzel bir galibiyet izleteceğiz"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Süper Lig'de iç sahada 5 maçlık seyircisiz oynama cezalarının sona erdiğini ve Galatasaray maçında stadın tamamen dolu olacağını vurgulayan Bal, şunları dedi:

Taraftarımızla oynamak çok başka bir duygu. Bazen sahadan bile kopup taraftarı izliyorsunuz. Ankaragücü taraftarı itici bir güç. Cezamızın bittiği maça Fenerbahçe, Galatasaray ya da başka takım diye bakmıyoruz. Cezamızın bittiği ilk maçı seyircimizle oynamak istiyorduk. Ligde 5 maç sonra seyircimize kavuşuyoruz. İnanıyorum pazar günü taraftarımıza Galatasaray karşısında güzel bir galibiyet izleteceğiz.

"Türkiye'deki birçok stadının zemini elverişli değil"

Eryaman Stadı'nın zemininde iyileştirme çalışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığını aktaran Yılmaz Bal, şu şekilde konuştu:

Sadece Eryaman Stadı'nın değil, Türkiye'deki birçok stadının zemini elverişli değil. Mevsimsel sıkıntılar da oluyor. Kaldı ki bu statta yazın üst lige yükselme maçları da oynandı. Doğal olarak saha çok fazla dinlenemedi. Eryaman Stadı'nda yoğun bir maç trafiği vardı. Saha yıprandı ama Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasından çok daha iyi bir zemin olacak.

"Emre Belözoğlu, Ankaragücü için çok büyük bir şanstır"

Yılmaz Bal, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nın sarı-lacivertli camia için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Ankaragücü'nü çok iyi tanıyan birisi olduğunu aktaran Bal, şu ifadeleri kullandı:

Net şekilde söyleyebilirim ki Emre Belözoğlu, Ankaragücü için çok büyük bir şanstır. Zor zamanda camiayı sahiplendi, taşın altına elini koydu. Milli takımda ve uluslararası arenada kendini kanıtlamış bir futbolcuydu. Teknik direktörlük kariyerinde de pro-lisans kursunu birlikte tamamladık. Benim için de çok özel bir isim. Çok fazla teknik adamla çalıştım ama Emre Belözoğlu farklı biri. Ekibiyle çok çalışıyorlar. Teknik direktör-sportif direktör uyumumuz çok iyi. Geçmişten de gelen diyaloğumuz olduğu için çok iyi anlaşıyoruz.

"Seneye Avrupa'da oynamayı çok istiyoruz"

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Bal, Ankaragücü'nün daha önce Türkiye Kupası'nı kazandığını hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

Seneye Avrupa'da oynamayı çok istiyoruz. Kupa Beyi ünvanımız var. Kupayı da kazanmak istiyoruz. İnanıyorum ki takımımız bunu başaracak. Bu sezondan başlayarak hedeflerimize tek tek gideceğiz.

"Başarılı bir transfer dönemi geçirdik"

Yılmaz Bal, ara transfer dönemini başarılı geçirdiklerini söyledi.

Kendisinin yanı sıra Kulüp Başkanı İsmail Mert Fırat, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Tanık ve Emre Belözoğlu'yla transfer dönemini iyi değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Bal, şunları kaydetti: