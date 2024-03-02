Ankaragücü, Ertaç Özbir'in sağlık durumunu açıkladı

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile İstanbulspor Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Konuk İstanbulspor, 45. dakikada Florian Loshaj'ın golüyle öne geçti ve devreye bu skorla girilidi.
İkinci yarıda Christian Bassogog, Ankaragücü adına beraberliği sağlayan golü kaydetti. Ev sahibi takımın golü 53. dakikada geldi.
"En kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz"
Ankaragücü Kulübü müsabakanın ardından yaptığı açıklamada sakatlık geçiren kaleci Ertaç Özbir'in son durumunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kafa travması şüphesi ile hastaneye kaldırılan futbolcularımızdan Ertaç Özbir'in yapılan ilk tetkikler sonucunda sağlığı iyi durumda. Oyuncumuz, tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirecektir. Ertaç Özbir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.
Neler olmuştu?
Karşılaşmanın 38. dakikasında Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir ve İstanbulspor'un kanat oyuncusu Emir Kaan Gültekin çarpıştı.
Ertaç Özbir, savunma arkasına atılan topa müdahele etmek isterken Emir Kaan Gültenkin daha önce topa dokundu ve sonrasında yerde kaldı.
İlk müdahale sahada yapılırken iki oyuncu da sedyeyle kenara geldi. Ertaç Özbir kırmızı kart görürken Emir Kaan Gültekin maça devam edemedi.
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