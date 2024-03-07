Ankaragücü, Ertaç Özbir'in son durumunu açıkladı

Ankaragücü, Süper Lig'de İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlanan kaleci Ertaç Özbir'in sağ diz yan bağında yırtık ve ciddi zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Futbolcumuz Ertaç Özbir'in İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından çekilen MR ve yapılan tetkikleri sonucunda, sağ diz dış yan bağında ikinci derece yırtık ve bağda ciddi zorlanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.
Neler olmuştu?
Karşılaşmanın 38. dakikasında Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir ve İstanbulspor'un kanat oyuncusu Emir Kaan Gültekin çarpıştı.
Ertaç Özbir, savunma arkasına atılan topa müdahele etmek isterken Emir Kaan Gültenkin daha önce topa dokundu ve sonrasında yerde kaldı.
İlk müdahale sahada yapılırken iki oyuncu da sedyeyle kenara geldi. Ertaç Özbir kırmızı kart görürken Emir Kaan Gültekin maça devam edemedi.
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