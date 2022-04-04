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    Ankaragücü - Eyüp maçında kale ağı skandalı

    Ankaragücü - Eyüp maçında kale ağı skandalı

    TFF 1. Lig'in 30. haftasında lider Ankaragücü'nün ilk 2 sırayı kovalayan Eyüpspor'u konuk ettiği maçta hakem Yiğit Arslan, büyük bir hatadan döndü.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 11:25
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    TFF 1. Lig'de Ankaragücü, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçın hakemi Yiğit Arslan'dı.

    Konuk Eyüpspor karşılaşmaya hızlı başladı ve 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 27. dakikasında tarihi bir hatadan dönüldü.

    AĞLAR DELİK OLUNCA...

    Ankaragücü'nün Sinan Osmanoğlu ile bulduğu gol, ağların delik olması sebebiyle hakem tarafından önce iptal edildi.

    Ankaragücü futbolcuları, hakem Yiğit Arslan'a yoğun itirazda bulundular.

    Yiğit Arslan, ilk anda itirazlara rağmen kararını değiştirmedi. Fakat itirazlar artınca yardımcıları ve 4. hakemle de konuştuktan sonra orta noktayı göstererek golü geçerli saydı.

    Ankaragücü - Eyüp maçında kale ağı skandalı #1

    Ankaragücü - Eyüp maçında kale ağı skandalı #2

    YARDIMCI HAKEM NEDEN KONTROL ETMEDİ?

    Kritik maçta kale ağının yırtık olması skandala neden olurken, kontrolü sağlamayan yardımcı hakem ise eleştirilerin odak noktası oldu.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sonuçlanırken 90 dakika sonunda ise gülen taraf 3-2 ile Eyüpspor oldu. Eflatun-sarılılar lideri deplasmanda yenerek ilk 2 için umutlarını artırdı.

    Ankaragücü - Eyüp maçında kale ağı skandalı #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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