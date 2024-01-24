Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü iki golle geçti Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile Şota Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi Ankaragücü'nün 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Ankaragücü, 4 maçtır kaybetmiyor

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ali Kaan Güneren ve 61. dakikada Federico Macheda kaydetti.

Emre Belözoğlu'nun takımı ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Ankaragücü söz konusu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Karagümrük'ün kötü gidişatı devam ediyor

Şota Arveladze yönetiminde ligde bu sezon 7 maça çıkan Karagümrük, 5 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Alınan bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 28'e çıkardı. Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynayacak. Fatih Karagümrük ise Rizespor ile karşı karşıya gelecek.