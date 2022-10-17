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    Ankaragücü - Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor.
    • 17.10.2022 - 19:55
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 20:24
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    20' Ankaragücü etkili geldi. Sol kanattan çizgiye inen Emre Kılınç'ın çevirdiği topa Ali Sowe ceza alanı içinde sert vurdu. Top üstten auta gitti.

    15' Sağ kanatta topla buluşan Michy Batshuayi, orta alandaki Valencia'yı savunma arkasına kaçırmak istedi ancak Uros Radakovic daha önce davranarak topu kontrol etti.

    13' Taylan Antalyalı, savunma arkasına koşu gösteren Ali Sowe'a uzun bir pas göndermek istedi. Gustavo Henrique araya girdi.

    9' Altay Bayındır, sağ kanattaki Osayi-Samuel'e uzun bir pas göndermek istedi. Top doğrudan taca gitti.

    7' Fenerbahçe hızlı hücumda etkili geldi. Sol kanattan topu taşıyan Valencia çevirdi, ceza alanında Batshuayi şutunu çekmeden önce savunma araya girdi.

    5' Ankaragücü etkili geldi. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Taylan, arka direkteki Jese'ye göndermek istedi, son anda araya Bright Osayi-Samuel girdi.

    3’ Gol… Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe (Batshuayi)

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor.

    Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlıyor. beIN Sports'tan yayınlanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

    İlk 11'ler

    Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Nıhad, Yasin, Taylan, Tolga, Emre, Jese, Beridze, Sowe

    Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Osayi Samuel, Crespo, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi


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