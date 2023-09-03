Ankaragücü - Fenerbahçe - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
İlk yarı sonucu: Ankaragücü 0-0 Fenerbahçe
43' İrfan'ın sağ çaprazdan ortaladığı topta Szymanski güzel bir vücut çalımıyla rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası içinden kaleyi deneyen Polonyalı oyuncu savunmayı aşamadı.
41' Tadic'in sol kanattan ortaladığı topa gelişine sol ayağıyla vuran Dzeko kaleyi tutturamadı. Top yandan az farkla dışarıda.
38' Efkan Bekiroğlu, savunmanın arasına pasını düşündü, Fenerbahçe'de Djiku topu kesti.
33' Efkan'ın pasında kaleyi önünde bulan Ali Sowe kaleye vurdu. Becao'ya çarpan top kornere çıktı.
32' Ankaragücü kaptığı topla hızlı geldi. Kaleyi karşısında gören Cephas ceza sahası dışından çok sert vurdu, İrfan Can iyi uzanarak topun gol olmasını önledi.
29' Sağ çaprazda kaleyi önünde bulan Szymanski sert vurdu. Top üstten dışarı çıktı.
25' Fenerbahçe çok hızlı çıktı. Dzeko'nun pasıyla sol tarafta topla buluşan Tadic içeri ortaladı. Sağ kanatta topu alan İrfan Can tekrar içeriye çevirdi. Savunma Tadic'ten önce kafayla topu taca yolladı.
22' Sol kanatta Efkan'ın pasına hareketlenen Nihad Mujakic topa yetişemedi, aut.
18' Tolga'nın kullandığı köşe vuruşunda Mert Çetin'in kafa vuruşunu İrfan Can rahat bir şekilde kurtardı.
16' Tadic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jayden Oosterwolde topu ayağından açıyor. Top kalecide kaldı.
15' Merkezden hızlı gelen Renaldo Cephas, Ali Sow'u savunma arkasına kaçırmak istedi. Cephas'ın attığı pas kaleci İrfan'da kaldı.
14' İrfan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından verdiği pasta topla buluşan Fred rakibinden sıyrıldı. Sağ ayağıyla kaleyi deneyen Brezilyalı oyuncunun vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.
12' Topu Fred'den kurtaran Andrej Djokanovic uzaktan kaleyi denedi. Top yandan farklı bir şekilde dışarı gitti.
10' Ankaragücü, Efkan'ın sürüklediği topta hızlı çıktı. Ceza yayı üzerinden arkadaşına pasını veren Efkan'ın topu Fenerbahçe savunmasına çarpıp kornere çıktı.
7' Ankaragücü'nde Mert Çetin, Dzeko'ya yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.
5' Serbest vuruşu hızlı kullanan Fred, Dzeko'yu savunma arkasına kaçırmak istedi. Top farklı şekilde kaleci Rafal Gikiewicz'te kaldı.
3' Fred'in sol kanada derin pasında topla buluşan Tadic son çizgiden içeri çevirdi. Savunma ayak koyup topu uzaklaştırdı.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
İlk 11'ler
Ankaragücü: Rafal, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Renaldo, Sowe
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko