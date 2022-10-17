Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçının detayları merak uyandırdı.İşte haftanın kapanış maçının detayları..

Ankaragücü ve Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek.Zorlu mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Ankaragücü ve Fenerbahçe Lig tarihinde 105. kez karşı karşıya gelecek.Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak bu mücadelenin sonucu iki takım içinde büyük önem arz ediyor.

Fenerbahçe liderlik yolunda kayıp yaşamak istemezken Ankaragücü ise düşme hattından uzaklaşmak istiyor.8 maçta 7 puan toplayan Ankaragücü 15. sırada yer alırken 8 maçta 17 puan toplayan Fenerbahçe 6. sırada bulunuyor.

Kıyasıya bir heyecanın yaşanacağı Ankaragücü-Fenerbahçe maçı kapalı gişe oynanacak.Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres bu maçta forma giyemeyecek.

Peki Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 17 Ekim (bugün) saat 20.00'de başlayacak.Eryaman Stasyumu'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak