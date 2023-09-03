Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu olacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

İlk 11'ler

Ankaragücü: Rafal, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Renaldo, Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko