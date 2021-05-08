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Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 09:51
- Güncelleme : 08.05.2021 - 10:08
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasına girilirken Fenerbahçe, bu akşam Ankaragücü'ne konuk oluyor.
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetirken, karşılaşma BeIN SPORTS HD 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Teknik Direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.
Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Sarlija, Atila, Çekiçi, Voca, Lobzhanidze, Alper, Pinto, Paintsil
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia