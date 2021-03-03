Ankaragücü-Galatasaray - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

İlk yarı sonucu: Ankaragücü 1-0 Galatasaray

45+1' Gol... Ankaragücü 1-0 Galatasaray (İbrahim)

45' Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü lehine penaltı noktasını gösterdi.

37' Ömer Bayram'ın arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Onyekuru topu kale sahasına indirmek istedi. Ankaragücü savunması topu uzaklaştırdı.

32' Sol kanattan Endri Çekiçi'nin ceza sahasına doğru kullandığu serbest vuruşta Fernandes topu uzaklaştırdı.

26' Arda'nın pasıyla ceza sahasının yanında topla buluşan Yedlin yerde kaldı. Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

22' Sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda hakem Halil Umut Meler, Onyekuru'nun ayağını fazla kaldırdığını tespit ettti.

22' Onyekuru'nun kafa vuruşunda Korcan soluna yatarak topu kurtardı.

11' Arda'nın sağ kanattan ceza sahasına doğru gönderdiği topa Mostafa Mohamed hareketlendi. Ama top kaleci Korcan'da kaldı.

5' Geraldo'nun pasıyla ceza sahasında Lobzhanidze topla buluşmak istedi. Donk araya girip topu takımına kazandırdı.

2' Sağ çaprazdan Arda'nın arka direğe havalandırdığı top Emre Kılınç'ın önüne düştü. Ama Emre bu topa istediği gibi yön veremedi. Aut.

1' Maç başladı.

Ligde oynadığı son 8 maçını da kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Arda Turan, Gedson, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed