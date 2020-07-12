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    Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 17:29
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    Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, son sıradaki Ankaragücü'nü mağlup etmek istiyor.

    Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill.

    Galatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Ömer, Emre, Belhanda, Adem.

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