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Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 12.07.2020 - 17:29
Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, son sıradaki Ankaragücü'nü mağlup etmek istiyor.
Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill.
Galatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Ömer, Emre, Belhanda, Adem.